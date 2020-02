Tak wygląda przyjaźń kalisko-ostrowska według ostrowskiego radnego Mariana Herwicha z Koalicji Obywatelskiej

- Jest to niesmaczny żart, których nie wypada sobie robić na sesji rady miasta, które mieni się miastem współpracującym z nami w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Uważam, że było to co najmniej niestosowne. Niestety, nie świadczy też najlepiej o pozostałych radnych, bo mieli z tego zabawę. Nie przypominam sobie, żeby na sesjach Rady Miasta Kalisza były robione podobne żarty z Ostrowa – mówi kaliski radny Artur Kijewski, były wiceprezydent miasta.

- A już mówiąc poważnie. Proszę zwrócić uwagę, gdzie jest komin OZC-u, a gdzie są pierwsze zabudowania w Czekanowie? Tak więc jeśli chodzi o emisję, to była to jedna z budowli, która była postawiona wzorowo, biorąc pod uwagę większość kierunków wiatru – dodał Herwich.

Jego zdaniem radny Harwich powinien swoje słowa sprostować i stwierdzić, że zachował się niestosownie wobec Kalisza.

- Skoro pan radny uważa, że odprowadzanie spalin w kierunku Kalisza jest celowe, to nie jest to dobry przyczynek do rozwoju aglomeracji a wręcz przeciwnie. Dodam tylko, że mówi to radny Koalicji Obywatelskiej, która tak bardzo domaga się apeli w sprawie języka nienawiści, a tutaj okazuje się, że osoby, które powinny świecić przykładem niestety działają odwrotnie – dodaje Artur Kijewski.

Można odnieść wrażenie, że słowa ostrowskiego samorządowca nie są bez pokrycia. Na kaliskim osiedlu Dobrzec, największym blokowisku w mieście, znajduje się stacja pomiarowa, która często wskazuje przekroczenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. A skoro większość wiatrów wieje z zachodu, to tylko potwierdzałoby tezę, że kaliszan trują sąsiedzi...