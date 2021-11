Tak wygląda życie w Schronisku dla Bezdomnych im. Brata Alberta w Kaliszu. WIDEO

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta przez pandemię wpadło w kłopoty finansowe.

- Do czasu pandemii ja sobie radziłem. Trudności się zaczęły od kiedy musiałem zamknąć schronisko na prawie 7-8 miesięcy. Wyjście miały tylko osoby, które miały umowę o pracę. To były tylko 2 osoby. Reszta panów, czyli około 38 do 40 osób byli tutaj zamkniętych. Automatycznie wzrosły koszty utrzymania. Przed pandemią za prąd płaciłem około 1800 zł, a przez te miesiące płaciłem od 4 do 5 tysięcy. Rachunki za gaz z 900 zł wzrosły do ponad 2 tysięcy. Wzrósł też wywóz śmieci – wymieniał Paweł Kołeczko, prezes Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Kaliszu.