Tak wyglądał kanał Babinka przed i trakcie zasypywania przez Niemców. ZDJĘCIA

Babinka, od czasów lokacji Kalisza na początku XIII wieku w nowym miejscu, stanowiła granicę miasta od północy. Przechodziły przez nią cztery mosty. Na kanałem pełniącym rolę fosy znajdował się zamek królewski, a także jedna z dwóch głównych w mieście bram - toruńska.

Babinka była kilka razu regulowana, a w 1941 r. okupant niemiecki podjął decyzję o jej zasypaniu. Kaliszanie raczej nie rozpaczali po Babince, bo kanał już dawno zamienił się w ściek. Niski poziom wody od powszechnie odprowadzane do niego nieczystości spowodowały, że wokół Babinki roznosił się przykry zapach.

W 1942 r. w miejsce kanału zajęły planty. Do historii miasta przeszła opowieść o tym, jak do zasypywania Niemcy użyli między innymi książek z kaliskich bibliotek. Fakt ten upamiętnia odsłonięty w 1978 r. Pomnik Książki.