Tanie domy na sprzedaż w Kaliszu i powiecie kaliskim. ZDJĘCIA Redakcja

Na rynek wtórny trafia wiele domów położonych w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wybraliśmy oferty sprzedaży domów z serwisu Oto dom do 300 tysięcy złotych. Znajdziecie tam nie tylko domy w stanie surowym. Zobaczcie oferty tanich domów z naszego miasta i okolicy. Większość z nich wymaga remontu, ale atutem jest to, że często oprócz nich do dyspozycji jest spory kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze.