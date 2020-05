Targowisko w Koźminku. W środę dopisali zarówno klienci, jak i sprzedawcy ZDJĘCIA

Środowe targi w Koźminku to piękna i wielowiekowa tradycja. Zostały ustanowione za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Targowisko jest jedną z wizytówek gminy i co tydzień przyciągają do Koźminka wielu rolników i mieszkańców nie tylko z powiatu kaliskiego, ale także tych ościennych.

Na koźmineckim rynku można nabyć tradycyjną i zdrową polską żywność m.in. owoce, warzywa, pieczywo, mięsa, wędliny, ryby czy świeże, wiejskie jaja. Ale nie tylko, bo kupcy oferują również odzież czy buty, drobny sprzęt do domu i meble. Nie brakuje również stoisk dla majsterkowiczów czy tych ze starociami. Nie można zapomnieć także bogatej oferty od hodowców kwiatów czy krzewów.

Targowiskiem zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Na czas kwarantanny zostało ono zamknięte i ponownie otwarte 22 kwietnia. Funkcjonuje już w normalnym trybie, oczywiście z zachowaniem obowiązkowych wymogów sanitarnych, taki jak noszenie maseczek czy przyłbic oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy kupcami a klientami.