Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu zaprasza na spektakle do swojej siedziby oraz online

Teatr w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 19 zaprezentuje monodram "Numer telefonu" w reż. Michała Wierzbickiego na podstawie tekstu malarza Zdzisława Beksińskiego. To proroczy, nieco Beckettowski tekst, który pyta o iluzoryczność bytu, istotę zmysłów pogrążonych w izolacji, zagrożenie istotami po drugiej stronie słuchawki. Realizacja internetowa będzie prapremierowym wykonaniem utworu i popularyzacją nieznanej literackiej twórczości wybitnego malarza. Kolejne pokazy odbędą się w niedzielę 28 czerwca o 19.00 oraz w sobotę 4 lipca o 19.00.

. Spektakle stworzone przez artystów specjalnie na tę okazję, będzie można zobaczyć tylko w podanych godzinach – będą odgrywane przez aktorów na żywo . Nie będzie możliwości zobaczenia ich w innym terminie – jak to w Teatrze.

Od wtorku teatr zaprosi na czytania mało znanych, znakomitych narracyjnie ludowych baśni bułgarskich pod wspólnym tytułem "O dziewczynce, która zamieniła się w gwiazdę i inne bajki" z tomu Angeła Karalijczewa. Urocze bajki czytane w odcinkach przez kaliskich aktorów będą ilustrowane rysunkami autorstwa dzieci z kaliskich przedszkoli. CZytanie rozpocznie się o godz. 10, kolejne odcinki o tej samej godzinie w środę 24 i czwartek 25. W sobotę 27 czerwca teatr zaprasa na wszystkie bajki czytane po kolei, a od czwartku 2 lipca powtórzy czytanie w odcinkach.

"Całkiem fajnie" Volkera Schmidta w reż. Radosława Maciąga to propozycja Teatru dla młodzieży (powyżej 16. roku życia) i dorosłych widzów. To melodramat o zagubionych w cyfrowym świecie młodych ludziach, którzy oszołomieni możliwościami bezustannego kontaktu, jakie daje Internet, przestają odróżniać prawdziwe relacje od wirtualnych. Spektakl będzie łączył w sobie elementy odgrywane na żywo z materiałami nagranymi wcześniej. Jednorazowe pokazy odbędą się: we wtorek 23.06 o 20.00, środę 24.06 o 20.00 i czwartek 25.06 o 20.00.