Teatr Komedii Impro w Kaliszu. Zdobądź wejściówki na sobotni spektakl!

Teatr Komedii Impro w Łodzi zaprasza 26 lutego o godz. 18 do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na niepowtarzalny i premierowy spektakl. To zbiór tzw. gier impro, czyli następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi im przez publiczność.

Improwizatorzy proszą o sugestie dotyczące miejsca akcji i ról, w jakie będą się wcielać, i na tej podstawie na bieżąco tworzą spektakl. Aktor, jeśli tak zadecydują widzowie, może stać się dowolną postacią, przedmiotem, a nawet np. emocją lub uczuciem.

- IMPRO BANG! to dynamiczne przedstawienie pełne śmiechu i interakcji z publicznością, które zdarza się tylko raz. - To nasza najbardziej dynamiczna propozycja z bardzo dużą i częstą interakcją z publicznością. Chcemy dopracować się wspólnej energii i sympatii, bo impro opiera się właśnie na wzajemnej sympatii: aktorów do siebie, aktorów do publiczności, no i publiczności do aktorów - wyjaśnia Jacek Sut z Teatru Komedii Impro w Łodzi.