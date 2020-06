Teatr w Kaliszu. Czy aktorzy wrócą na scenę jeszcze w tym sezonie?

Rząd zapowiedział, że od 6 czerwca teatry, opery, filharmonie i cyrki będą mogły organizować wydarzenia z udziałem publiczności. Instytucje będą musiały jednak spełnić szereg wymogów nowego reżimu sanitarnego, których szczegóły jeszcze nie są znane.

- Gdyby było to możliwe, wrócilibyśmy do grania jeszcze dzisiaj - mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu - Priorytetem jest dla nas jednak bezpieczeństwo naszych aktorów i widzów, dlatego o ponownym otwarciu Teatru i graniu spektakli zdecydujemy dopiero wtedy, gdy będziemy wiedzieć, jakie działania powinniśmy przedsięwziąć, by nikogo nie narażać. Ale mamy nadzieję, że choć na koniec sezonu zaprosimy widzów na kilka spektakli na Dużej Scenie, a od września ruszymy pełną parą.

Z początkiem czerwca, na razie w przyłbicach i rękawiczkach, aktorzy wrócą do budynku teatru, gdzie przeniosą się prowadzone dotąd online próby do spektaklu "Całkiem fajnie" Volkera Schmidta w reżyserii Radosława B. Maciąga. To melodramat o zagubionych w cyfrowym świecie młodych ludziach, którzy oszołomieni możliwościami bezustannego kontaktu, jakie daje Internet, przestają odróżniać prawdziwe relacje od wirtualnych. Przedstawienie (dla widzów od 16. roku życia) będzie można oglądać pod koniec czerwca w sieci.