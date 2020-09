Tęczowy Kalisz. Marszu nie będzie, ale organizatorzy zapraszają na Główny Rynek

20 września w Kaliszu zamiast II Kaliskiego Marszu Równości odbędzie się spotkanie przed kaliskim ratuszem.

- Marsz nie może pójść w oprawie, na jaką zasługuje, ale my możemy spotkać się wszyscy i powspominać. Zapraszamy więc serdecznie na spotkanie w dniu 20 września o godzinie 15:00 przed ratuszem. Nie może Was tam zabraknąć. Pokażemy naszą miłość i wsparcie dla środowisk wykluczanych, odzieranych z człowieczeństwa i godności. Pokażemy, że nie są sami i nie muszą się bać. Staniemy dumnie na straży praw człowieka!! Do zobaczenia! - zachęcają Kaliski Marsz Równości i Bank Równości, organizatorzy imprezy.

Zobaczcie jak było w zeszłym roku: