Ten skutek uboczny koronawirusa dotyczy tylko mężczyzn. Czym jest „covidowy penis”?

Nie od dziś wiadomo, że wiele osób po przejściu zakażenia koronawirusem jeszcze długo po wyzdrowieniu odczuwa jego skutki. Naukowcy wskazywali tu na poczucie zmęczenia, spłycony oddech czy zaburzenia poznawcze. Do tych i wielu innych skutków ubocznych COVID-19 dochodzi problem określany jako „covidowy penis”.

Coraz częściej po przebyciu infekcji mężczyźni zgłaszają się oni do urologów. Powód? Zmiany w wyglądzie penisa i problemy z erekcją.

W jednym z odcinków programu "How to Do It. Sex Advice with Stoya and Rick" 30-latek zdradził, że po chorobie jego penis zmniejszył się o 4 cm. Jak usłyszał od lekarzy jest to prawdopodobnie trwała zmiana, wynikająca z uszkodzenia naczyń.

To jednak nie jedyny problem. SARS-CoV-2 może również powodować zaburzenia erekcji, przed czym w listopadzie ubiegłego roku przestrzegali urolodzy. Naukowcy apelowali wówczas do mężczyzn o przyjmowanie szczepionek.