Tereny zielone przylegające do parku nad Krępicą są niszczone?

Magdalena Walczak zauważa, że od dłuższego czasu tereny zielone przylegające do parku nad Krępicą od strony ul. Dobrzeckiej są sukcesywnie niszczone. Na prośbę mieszkańców podjęto czynności mające temu zapobiec, ale na tym terenie postępuje dalsza dewastacja zieleni.

- Prowadzone są prace zmierzające do wyrównania i utwardzenia terenów na skarpie, mimo prowadzonych postępowań administracyjnych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji mającej na celu wstrzymanie tych prac do czasu zakończenia postępowań administracyjnych bądź sądowych - apeluje radna.

Prosi również o informację, na jakim etapie są owe postępowania.

Prezydent Krystian Kinastowski tłumaczy, że tereny zieleni nad Krępicą zlokalizowane są na działkach będących w części własnością Miasta Kalisza i w części we władaniu osób fizycznych. Od pewnego czasu następuje też przekształcanie części terenu, który do tej pory postrzegany był przez mieszkańców miasta jako teren zieleni miejskiej. To teren należący do osób fizycznych, którego stan formalno-prawny nie jest w pełni uregulowany.