Tłusty Czwartek dla Jagódki w Kaliszu. Chętnych na pączki nie brakowało. ZDJĘCIA

Tłusty Czwartek to kolejna okazja, aby pomóc małej Jagódce Michalak z gminy Szczytniki. Tego dnia w Kaliszu stanęły dwa stoiska z pączkami i faworkami. Słodkości dla Jagódki przekazali cukiernicy z powiatu kaliskiego. Nie brakowało też domowych wypieków od pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

- Te pączki są najlepsze. Przygotowane prosto z serca. Według nas nie mają nawet kalorii, bo są od Jagódki i na pewno wszystkim będą smakować. Pączki smażone były w nocy i lukrowane na świeżo, żeby smakowały jak najlepiej – mówią Magdalena Staszak i Estera Klińska z teamu Jagódki.

Chętnych na pyszne pączki nie brakowało. Na stoiskach co rusz to pojawiały się kolejne osoby, które nie odchodziły z pustymi rękoma, wrzucając do puszki pieniądze na najdroższy lek świata. Każda osoba, która zakupiła pączki otrzymywała też oranżadę Hellena. Na stoiskach można było też już kupić czekolady na Dzień Kobiet.