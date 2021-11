"To jest biznes, który chcemy ukrócić". Porozumienie o antysemickim marszu w Kaliszu

Członkowie partii Jarosława Gowina zaznaczyli na wstępie, że tego typu marsze są obrzydliwe i nie powinny mieć miejsca w naszym mieście. Tłumaczyli, że w trakcie wydarzenia sprzedawane były koszulki, gadżety, flagi, czy też książki. I to bez paragonu, zatem Porozumienie składa wniosek do Urzędu Skarbowego w Kaliszu z prośbą o przeprowadzenie kontroli skarbowej.

- Z informacji, jakie posiadamy, w trakcie wydarzenia zostało sprzedanych około 1700 koszulek. Koszt zakupu jednej wynosił 50 zł. Mówimy tutaj o przychodzie, a nie dochodzie. Były sprzedawane też książki, płyty, flagi w absurdalnie wysokiej cenie za około 120 zł za sztukę. Wydarzenie było też wspierane finansowo przez ludzi oglądających marsz internet na żywo. Nawet jeśli jest to kwota mniejsza, załóżmy około 100 000 złotych, to i tak jest ona absurdalnie duża. Tyle by wyszło za sprzedaż samych koszulek - tłumaczył Szymon Furman, prezes Porozumienia w Kaliszu.