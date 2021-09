Tor przeszkód w Piskorach. Rywalizowali uczestnicy zajęć fitness w Babayaga Sport. ZDJĘCIA Mariusz Kurzajczyk

Uczestnicy zajęć fitness w kaliskim Babayaga Sport jak co roku we wrześniu na jeden dzień przenieśli się z sali do lasu. W Piskorach w gminie Blizanów najpierw biegali, a potem rywalizowali w zawodach na terenowym torze przeszkód.