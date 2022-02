Tragedia w podkaliskiej gminie Brzeziny. Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie

Do tego makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 15 lutego. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej z OSP Brzeziny oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w Kaliszu oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Strażacy pomogli wyciągnąć ciało z rowu wypełnionego wodą.

Jak się okazało, były to zwłoki 45-letniego mężczyzny, mieszkańca sąsiedniego powiatu sieradzkiego. Ciało znaleźli członkowie rodziny denata. Decyzją prokuratora, ciało zostało zabezpieczone do sekcji, która ma wykazać bezpośrednią przyczynę zgonu 45-latka. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby.