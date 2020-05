Tragiczny wypadek w kaliskim skateparku. Bliscy 16-letniego Dominika zabrali głos

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w kaliskim skateparku. !6-letni chłopak podczas zjeżdżania z rampy upadł i uderzył głową o betonowe podłoże. Zmarł niedługo po przewiezieniu do szpitala. Według bliskich Dominika, chciał on uniknąć zderzenia z dziewczynką na hulajnodze, która zajechała mu drogę. Koledzy chcą upamiętnić tragicznie zmarłego nastolatka.

Wypadek w skateparku w Kaliszu miał miejsce w poniedziałek, 18 maja. 16-letni Dominik podczas zjeżdżania z jednej z ramp upadł i uderzył głową o betonowe podłoże. Wiadomo, że nie miał na głowie kasku. Ranny chłopak z urazem czaszkowo-mózgowym został przewieziony ambulansem pogotowia ratunkowego do szpitala, gdzie niestety zmarł. Głos w sprawie wypadku zabrali bliscy Dominika, którzy wyjaśniają bliższe okoliczności wypadku. - Zostałam upoważniona przez ojca tego chłopca, który zginął w skateparku aby się z Waszą redakcją skontaktować. Liczymy bardzo, że nam pomożecie nagłośnić to, że to nie tylko wina kasku, którego Dominik nie miał w tym momencie... - napisała przyjaciółka rodziców Dominika - Rodzina prosi by przekazać, że wychodzą nowe ustalenia. Dzieciaki, które tam wówczas były mówią, że Dominik musiał zmienić kierunek lotu na rowerze bo podjechała mu na hulajnodze mała dziewczynka na którą by wjechał i pewnie zabił. Ratując ją stracił własne życie to takie małe bohaterstwo... Proszę o tym mówić głośno, bo ludzie widzą tylko, że nie miał kasku... - czytamy dalej w liście. - Czy moglibyście pomóc w tym aby jego śmierć zmieniła coś, aby chociaż do tego się Dominik po śmierci przyczynił? To był bardzo uczynny, miły i koleżeński chłopak z dwiema ogromnymi pasjami w życiu, które realizował-rower i komputer. Był w tym naprawdę bardzo dobry.

Bliscy zastanawiają się, czy może na skateparku trzeba by wyznaczyć strefy gdzie można trenować akrobacje na rowerze, desce czy hulajnodze i oddzielić ją od strefy gdzie przyszły pojeździć małe dzieci na rolkach czy hulajnodze - bo to jest najprawdopodobniejsza przyczyna śmierci".

- Oczywiście rodzina jest świadoma, że gdyby miał wówczas kask to nawet gdy ktoś mu zajeżdża drogę a on w konsekwencji upada może nie spowodowało by takiego rozległego urazu głowy. Nie mniej jednak gdyby mu ta dziewczynka nie podjechała prawdopodobnie nie doszło by do tragedii a on by dzisiaj żył - czytamy dalej w liście. Pojawił się też pomysł na upamiętnienie tragicznie zmarłego nastolatka. - Wiemy również, że koledzy Dominika albo już wystosowali taką prośbę albo wystosują prośbę do Prezydenta ale chcielibyśmy również i tu prosić o pomoc-o nagłośnienie tego. Chodzi o wykonanie graffiti na tym podjeździe w skateparku, miejscu, które jest popisane. Graffiti upamiętniające Dominika i które może będzie też przestrogą...

To jest ich inicjatywa... - czytamy dalej.

- Tyle się mówi o obecnej młodzieży, że nie umieją funkcjonować w grupie, że żyją tylko w wirtualnym świecie, że nie wiedzą co to znaczy zbiorowość, społeczność. Ich Dominik integrował, bo był zawsze takim pozytywnym liderem żeby coś więcej zrobić, żeby nie siedzieć tylko przed komputerem, chociaż lubił również tą działkę. Chodzi o to, że był takim pozytywnym wzorcem dla rówieśników. Pokazywał im, że można funkcjonować inaczej ale zawsze zarażał ich pozytywną energią. Niech ta energia Dominika zostanie po jego śmierci i nadal integruje młodzież. Proszę pomóżcie - niech ta śmierć służy czemuś dobremu - pisze znajoma rodziny 16-latka. Kondolencje rodzinie Dominika złożył prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

