Trwa budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu ZDJĘCIA

W ramach zadania przebudowane zostaną boiska do piłki nożnej i koszykowej, powstaną boiska do siatkówki i streetballu. Bieżnia zostanie rozbudowana o cztery tory. Zakres prac obejmuje także: przebudowę skoczni do skoku w dal i wzwyż, wykonanie rozbiegu do rzutu piłeczką palantową oraz do pchnięcia kulą, budowę trybuny żelbetowej z siedziskami, a także przełożenie nawierzchni placu apelowego.

Powstaną także piłkochwyty i ogrodzenie. Wykonane będą nowe chodniki, studnie kanalizacyjne, drenaż i odwodnienie terenu. Na placu zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Powstaną trawniki, a uszkodzone i zagrażające bezpieczeństwu gałęzie drzew będą usunięte.

Inwestycję za kwotę ponad 2,5 mln zł wykonuje firma Mardo Sport z Puszczykowa. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 16 października br.