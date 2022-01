Trwają poszukiwania sprawcy ataku na 49-latka w Kaliszu. Zarzuty usłyszał szwagier poszkodowanego

Mężczyzna zaatakowany żrącą substancją na ulicy Chopina

Do zdarzenia doszło 18 stycznia na ulicy Chopina w Kaliszu. Do 49-letniego mężczyzny podbiegł nieznany sprawca, oblał go nieznaną substancją I uciekł. Do tej pory jest nieuchwytny. Sprawcę zarejestrował monitoring. Policja opublikowała nagrania I prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy.