Trzy osoby zatrzymane po antysemickim marszu w Kaliszu FOTO, WIDEO

Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu i oddani do dyspozycji prokuratorów.

- Dzisiejsze zatrzymania to wynik analizy materiału dowodowego zgromadzonego w toku wszczętego przez prokuraturę postępowania w tej konkretnej sprawie. Osoby te w tej chwili doprowadzone są do prokuratury w Kaliszu. Zatrzymanym prokurator przedstawia zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej - mówi Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.