Trzy tysiące maseczek dla kaliskich pielęgniarek. Uszyli je osadzeni z ostrowskiego aresztu ZDJĘCIA

- Zaczęliśmy też odbierać telefony od mieszkańców, czy nie potrzebujemy maszyn. Kilka osób nam je przekazało, aktualnie mamy ich już 16. Obsługuje je 26 skazanych. To jest społeczna, ostrowsko-kaliska akcja w obrębie całej aglomeracji - dodał.

- Wszystko zaczęło się 22 marca, kiedy jeden z funkcjonariuszy wpadł na pomysł, by zacząć szyć maseczki. Mieliśmy trzy maszyny, podjęliśmy się wyzwania. Dość szybko pojawiły się problemy z dostępnością materiału na maseczki, zwłaszcza gumek. Obdzwanialiśmy hurtownie w kilku województwach, i w końcu znaleźliśmy jedną w pobliżu Łodzi. Udało nam się zdobyć 30 kilometrów gumki i 40 kilometrów flizeliny - przyznał mjr Waldemar Zaremba.

Maseczki trafią do pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz do tych, które chodzą do domów swoich pacjentów.

– Jest to na pewno ogromne wsparcie dla pań pielęgniarek. Swoją maseczką zabezpieczają pacjenta, a maseczka pacjenta zabezpiecza pielęgniarki. Bardzo często pielęgniarka, która zachodzi na wizytę, wyposaża także pacjenta w maseczkę, żeby nie dochodziło do transmisji zakażenia - powiedział Marek Przybył.

Wcześniej, uszyte przez aresztantów maseczki trafiły już do ostrowskiego starostwa powiatowego i szpitala.

W przekazaniu maseczek uczestniczył także ks. Jarosław Kołodziejczak - kapelan Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.