Tutti Santi w Kaliszu uruchamia delikatesy z wysokiej jakości produktami z Włoch. ZDJĘCIA

Każdy produkt, który można znaleźć w Delikatesach Tutti Santi, nie znalazł się tam przypadkowo. Przy wyborze asortymentu właściciele kierowali się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu włoskiej restauracji oraz znajomością tamtejszej kuchni. Poza miejscem pochodzenia, brano pod uwagę także skład produktu oraz proces jego powstawania. To unikalne receptury, sięgające niekiedy nawet starożytnych czasów oraz pasja wytwarzających je rzemieślników decydowały o umieszczeniu konkretnych pozycji na liście. Wśród nich znajdują się m.in. długo dojrzewająca szynka Prosciutto Crudo Parma, szlachetna polędwica wołowa Breasola, moczone w czerwonym winie i aromatyzowane koprem włoskim salami Finocchiona oraz blisko dwadzieścia rodzajów włoskich serów - krowich, owczych i kozich. Zadbano też o produkty bazowe, jak makarony i oliwy oraz doskonałe słodkie i słone przekąski. Słowem, wszystko co najlepsze we włoskiej kuchni.

Właściciele sklepu chcą zachęcić gości do odkrywania nowych smaków oraz eksperymentowania we własnej kuchni. Po to właśnie stworzyli miejsce, w którym można zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne składniki do przygotowania prostych, ale finezyjnych i pysznych dań. Na stronie i w social mediach Tutti Santi będą publikowane włoskie przepisy i inspiracje kulinarne, które mają pomóc w pierwszych krokach. Wszystkie produkty można zobaczyć na stronie www.tuttisanti.pl w zakładce Delikatesy