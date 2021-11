Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Kalisz, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Przegląd tygodnia: Kalisz, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotni wieczór na ulicy Legionów w Kaliszu. Samochód osobowy wjechał na chodnik i uderzył w murek przy Skwerze Inwalidów Wojennych. Kierująca autem była pod wpływem alkoholu i została zatrzymana przez policję.

Piłkarki ręczne MKS AZS SWWS Kalisz wciąż niepokonane. W zaległym spotkaniu II ligi kobiet, podopieczne trenera Pawła Ruska pokonały we własnej hali SPR Kępno 39:26.

Energetyczni Aki Takase i Daniel Edmann, nostalgiczna Aleksandra Mońko-Allen oraz profesor i spółka, czyli Krzysztof Herdzin Quartet, a do tego jamowanie do późnej nocy w klubie festiwalowym Calisia One. Za nami pierwszy dzień 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych.