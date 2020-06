Tygodniowy przegląd prasy (Kalisz, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

2 lipca w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu miało odbyć się historyczne wydarzenie, czyli zawierzenie św. Józefowi narodu polskiego i Kościoła w Polsce. Aktu zawierzenia miał dokonać wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Marek Jędraszewski. W diecezji kaliskiej już rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia, ale arcybiskup Grzegorz Ryś, administrator administrator apostolski diecezji kaliskiej je odwołał.

Butelki, puszki czy też cała gama plastikowych opakowań. Śmieci na kaliskich plantach miejskich można spotkać wszędzie - w krzakach, wysypują się ze śmietników i leżą wokół ławek. Zdjęcia zrobiliśmy w sobotnie popołudnie. Miejmy nadzieję, że rewaloryzacja odmieni to smutne oblicze zieleńca. A tymczasem służby miejskie powinny zadbać tam o czystość.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kaliszu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rozstrzygnięto otwarty studencki konkurs urbanistyczny na opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”. W galerii prezentujemy wszystkie prace, które zakwalifikowały się do finału.

Przed nami pierwszy weekend wakacji. Jeśli na razie nie macie większych planów wakacyjnych, zachęcamy Was do odwiedzenia parku-arboretum w Gołuchowie. Można tam nie tylko odpocząć na łonie natury, ale także zwiedzić zamek, Muzeum Leśnictwa czy zajrzeć do pokazowej zagrody zwierząt.

Zakażenia koronawirusem wykryto u dwojga pracowników największego zakładu produkcyjnego w powiecie tureckim. To 38-letnia kobieta oraz 41-letni mężczyzna. Na terenie zakładu przeprowadzono dezynfekcję i zaostrzono procedury sanitarne. Do akcji ma wkroczyć wojsko.

Kolejne przypadki zakażeń w Wielkopolsce. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem u 35 osób w regionie, w tym u 10 osób z powiatu kaliskiego.