Uczniowie z kaliskich szkół odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje ZDJĘCIA

- Był to wyjątkowo trudny czas. Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za wytrwałość – mówi prezydent Krystian Kinastowski. - Mam nadzieję, że wsparcie, m.in. w postaci sprzętu komputerowego, jakiego Miasto udzieliło szkołom, pomogło w realizacji podstawy programowej.

Miasto Kalisz przekazało do kaliskich szkół 280 tabletów, w tym 85 sztuk zakupiono ze środków własnych, 159 w ramach programu "Zdalna Szkoła Plus", a 36 pozyskano od sponsorów - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" oraz firmy Zakłady Mięsne Marta i Grzegorz Werblińscy. Ponadto szkoły przekazały w użyczenie uczniom sprzęt do zdalnego nauczania z własnych zasobów: 72 komputery stacjonarne, 113 laptopów i 144 tablety.

Jeszcze dziś 25 laptopów trafi do uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w ramach akcji firmy Nestle "Komputer dla ucznia".