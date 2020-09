UKS 12 Kalisz. Dwa złote medale Zuzanny Duster! ZDJĘCIA

Podwójną mistrzynią Wielkopolski została zaledwie 14-letnia Zuzanna Duster. Uczennica SP nr 1 w Kaliszu rywalizowała w konkurencjach rzutowych, dwukrotnie zajmując pierwsze miejsce.

W konkurencji rzutu dyskiem Zuzia była faworytką, choć jest młodsza o rok od rywalek. W konkursie spisała się fantastycznie, trzy raz przekraczając odległość 34 m i ustanawiając rekord życiowy 34,98 m. To siódmy wynik w Polsce młodziczek, a zarazem najlepszy rezultat w roczniku 2006.

- Jestem niesamowicie dumny z Zuzi, bo pokazała że ma talent do rzucania. Cztery z sześciu rzutów w konkursie było lepszych od jej poprzedniego rekordu życiowego! Wynik ten daje Zuzi prawo startu w Mistrzostwach Polski U16, które pod koniec miesiąca odbędą się w Słupsku. Start w tak młodym wieku to w ogóle rzadkość, a w rzutach szczególnie. Zuzia przede wszystkim pojedzie tam po naukę, zobaczy jak wygląda impreza mistrzowska, a jak przy okazji zrobi jakiś sympatyczny wynik to będziemy mega szczęśliwi - mówi trener Marcin Małecki.

Szkoleniowiec przypomina, że jego podopieczni trenują na zużytym kole do rzutu dyskiem, które kilka lat temu sami zrobili, w dodatku bez klatki zabezpieczającej.

- Zrobimy z Zuzią wszystko, by w przyszłym roku wywalczyć medal Mistrzostw Polski i może wtedy ktoś się w Kaliszu zastanowi nad faktem braku profesjonalnych rzutni do dysku i oszczepu - kończy Małecki.

W tej samej konkurencji świetne piąte miejsce zajęła debiutująca w imprezie uczennica V LO Paulina Paceś, rzucając 24,52 m.

W konkurencji pchnięcia kulą sytuacja po każdej serii zmieniała jak się jak kalejdoskopie. W 6. kolejce Paulina Paceś pchnęła rewelacyjnie, uzyskując 9,91 m (rekord życiowy) i wskakując na drugą pozycję. W kole pojawiła się Zuzia , która jako jedyna stosuje technikę obrotową i pchnęła 10,17 m, co dało jej pierwszą lokatę. Ostatecznie Zuzia wygrała kulę, a Paulina zajęła czwarte miejsce.

W konkurencji rzutu oszczepem 600 g startował uczeń SP nr 1 Bartosz Przybylak, który uzyskał 27,58 m i zajął bardzo dobre 6. miejsce. Bartek startował również w rzucie dyskiem i był ósmy z wynikiem 25, 01 m.

Podczas tej samej imprezy świetnie spisały się biegaczki UKS 12 Kalisz. Podopieczne trenera Pawła Wiśniewskiego poprawiały swoje rekordy życiowe i stawały na podium.

Julia Goździewicz była druga w biegu na 600 m z kapitalnym rezultatem 1.42.39, a Klaudia Antkowiak trzecia z na 2000 m z wynikiem 7.41.19. Obie zawodniczki są pierwszoklasistkami w II LO im. T. Kościuszki.

Tuż za podium uplasował się Ksawery Gomułka w biegu na 600 m, który również poprawił swój rekord życiowy (1.35.09). Na 6. miejscu ukończył bieg na 1000 m Mikołaj Wojtczak (3.07.13). Zawodnicy trenowani są przez trenera Waldemara Olszynę.