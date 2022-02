UKS 12 Kalisz. Kaliskie lekkoatletki zdobyły złoty i srebrny medal mistrzostw Polski! ZDJĘCIA

UKS 12 Kalisz. Kaliskie lekkoatletki zdobyły złoty i srebrny medal mistrzostw Polski!

W chodzie sportowym na 3 km w kategorii U18 zwyciężyła Emilia Wiśniewska z czasem 14.46,23, a drugie miejsce zajęła Paulina Tomaszewska z rezultatem 15.08.62.

- Tym sposobem zawodniczki potwierdziły swoją przynależność do kadry narodowej. Moje podopieczne spisały się doskonale taktycznie. Nie wychodząc od początku na prowadzenie, ale przez połowę dystansu kontrolowały sytuację. Atak rozpoczęła Paulina Tomaszewska. Jedna więcej sił na finiszu zachowała Emilia Wiśniewska, która ostatni kilometr pokonała w zawrotnym tempie 4.41. Obie zawodniczki uczęszczają do II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu - mówi trener Paweł Wiśniewski.

Mniej szczęścia miała Amelia Błażejewska, która po zaciętym finiszu przegrała trzecią lokatę zaledwie o 1 sekundę. Poziom w kategorii U-20, w której startowała Amelka, był bardzo wysoki. Kaliszanka poprawiła swój rekord życiowy na 3 km o ponad 15 sekund, ale to wystarczyło do czwartego miejsca. Jej czas to 14.41.05.