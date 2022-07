UKS 12 Kalisz. Paulina Tomaszewska mistrzynią Polski w chodzie sportowym. ZDJĘCIA

UKS 12 Kalisz. Paulina Tomaszewska mistrzynią Polski w chodzie sportowym

Paulina Tomaszewska była faworytką do złotego medalu mistrzostw Polski i nie zawiodła. Kaliszanka zwyciężyła na dystansie 5 km w czasie 24:58,42.

- Miałem trochę obaw o start Pauliny ze względu na krótki odpoczynek po Mistrzostwach Europy U18. Jednak poradziła sobie znakomicie, a przede wszystkim zrealizowała założenia taktyczne, czego niestety nie uczyniła w Jerozolimie. Podczas Mistrzostw Europy, Paulina szaleńczo zaczęła pierwszy kilometr w 4.34 i niestety zabrakło jej sił na ostatnim kilometrze, co skutkowało 14 miejscem. Przed startem zakładaliśmy miejsce w 10, co było na pewno do zrealizowania - podsumowuje trener Paweł Wiśniewski.