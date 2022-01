Ulegający panice covidowej są zdecydowania bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji

- Paradoksalnie ci, którzy ulegają panice covidowej, są zdecydowanie bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji niż ci, którzy starają się żyć w miarę normalnie i zachowują w tej sytuacji spokój, i rozsądek – mówi Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, założyciel Instytutu Psycho-immunologii IPSI.

Poziom lęku, smutku i depresji jest naprawdę alarmujący. To tym się powinniśmy zająć w naszej rozmowie.

Nasza cierpliwość i wiara w to, że trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy i wszystko będzie tak jak kiedyś już się wyczerpała?

Wiele wskazuje na to, że coraz mniej ludzi wierzy w obietnicę zapanowania ogólnej poszczepiennej szczęśliwości, którą dwa lata temu wieszczyła Światowa Organizacja Zdrowia, powszechnie znany producent oprogramowania komputerowego i szczepionkowo rozentuzjazmowani epidemiolodzy. Z tego, co dzieje się z obiecywaną stadną odpornością w starciu z aktualną mutacją wirusa o wdzięcznej nazwie Omikron wynika, że nadzieja na uzdrowienie świata metodą zaszczepienia całej ludzkości traci oparcie w faktach - a potwierdza wstydliwie ukrywaną prawdę, że działanie nowatorskiej formuły szczepionek nie zostało rzetelnie zbadane w wieloletniej, dynamicznej perspektywie. Nic więc dziwnego, że słabnie wiara zwykłych ludzi w sensowność szczepienia się na Covid, a miejsce nadziei coraz częściej zajmuje rozgoryczenie, rozczarowanie, bezradność i depresja. Dodatkowo sprzyja temu zideologizowanie i upolitycznienie tego, co powinno pozostać wyłącznie sprawą służb ochrony zdrowia, odpolitycznionej administracji i niezależnych mediów. Bo ideologiczny, polityczny i medialny nacisk wokół sprawy tak ważnej jak zdrowie i życie własne i najbliższych sprawia, że informacje choćby tylko ostudzające ten ideologiczno-polityczny zapał, są w ogólnie dostępnym przekazie ignorowane, przeinaczane a nawet świadomie cenzurowane - co zwykłym ludziom utrudnia podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

W czasie pandemii pojawiły się jakieś nowe jednostki chorobowe związane z depresją? Bo to, że rozmaite obostrzenia przyczyniły się np. do wzrostu uzależnień, które sprzyjają jej rozwojowi wiadomo już niemal od samego początku.

Uzależnienia się nasilają, bo to jest powszechna metoda objawowego radzenia sobie z lękiem i w dodatku akceptowana społecznie - przynajmniej, jeśli chodzi o alkohol. Tutaj mamy ogromny problem. Ale też inne używki i narkotyki doskonale się sprzedają. O nowych jednostkach chorobowych na szczęście nie słyszałem. Wystarczy, że prawdopodobnie niemal połowa ludzi w Polsce zmaga się z zespołem depresyjno-lękowym. Szczególnie dzieci i młodzież. Z pewnością mamy epidemię depresji diagnozowanej już u ponad 30% dzieci w wieku szkolnym. Podobnie ilość prób samobójczych i samobójstw wśród młodych wzrosła o ponad 20% w trakcie półrocza. Podobnie wyglądają te wskaźniki w populacji dorosłych.

Jakimi dorosłymi staną się dzieci i młodzież, której pandemia zabrała kilka lat normalnego przebywania i dojrzewania w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami?

Ze względu na złożoność sytuacji nie sposób tego przewidzieć, można tylko snuć przypuszczenia. Prawdopodobnie wskutek przedłużającej się izolacji społecznej i zdalnego nauczania, a więc braku bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, będą to pokolenia opóźnione w dojrzewaniu emocjonalnym i społecznym. Kontakty społeczne uczą życia wśród ludzi, współpracy, tworzenia i podtrzymywania związków, zachowania w grupie, orientacji co do pozycji w grupie, urealniania swojej samooceny, kultury komunikacji i wielu innych społecznych i emocjonalnych kompetencji. Proces ich nabywania został teraz poważnie zahamowany. Nadzieja, że media społecznościowe to skompensują, jest bezpodstawna. Nic nie zastąpi nam bezpośredniego kontaktu z ludźmi w całym bogactwie złożonych, społecznych sytuacji.

Czy w Polsce rośnie świadomość tego, że czasami z pewnymi problemami po prostu nie poradzimy sobie sami i musimy zgłosić się po pomoc?

Jest coraz więcej ludzi aktywnie poszukujących pomocy w ich problemach psychicznych. Niestety, dostęp do tego rodzaju pomocy jest bardzo ograniczony. Nie mamy obecnie kłopotu z tym, że ludzie nie szukają pomocy - kłopot polega na tym, że instytucje zajmujące się pomocą psychologiczną i psychiatryczną mają za mały potencjał, by adekwatnie odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Ale na szczęście nie wszyscy reagują depresyjnie na pandemiczną i ogólnie krytyczną sytuację świata. Wygląda na to, że spora grupa jest przez to co się dzieje napędzana do robienia generalnych porządków ze sobą i swoim życiem. To też ludzie wrażliwi, ale sprawczy i aktywni, którzy świadomie wybierają z szerokiej oferty rozwojowych warsztatów i seminariów, to co jest im potrzebne i w przyspieszonym tempie z nich korzystają.