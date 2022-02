Uniwersytet Kaliski – wielki projekt. Rozmowa z rektorem Akademii Kaliskiej Andrzejem Wojtyłą

Zaledwie kilkanaście miesięcy temu kaliska PWSZ została przekształcona w Akademię Kaliską, a Pan Rektor już przedstawia wizję Uniwersytetu Kaliskiego. Czy nie uważa Pan, że tempo tych zmian jest zbyt szybkie, a Pana koncepcja będzie trudna do realizacji?

- Tak, zgadzam się, zadanie jest niełatwe. Wiem, że postawiłem przed sobą i całą wspólnotą naszej uczelni bardzo ambitne cele. Wierzę jednak, że tylko za tak śmiałymi marzeniami warto podążać i realizować to, co wielu osobom wydaje się niemożliwe. Przed kilkoma laty, gdy przyjmowałem godność rektora nikt nie wierzył, że w kaliskiej PWSZ można prowadzić działalność naukową, że możemy uzyskać prawa doktoryzowania i stać się akademią, że uzyskamy kategorie naukowe, że nasze wydawnictwo i czasopisma otrzymają wysoką punktację, że rozpoczniemy przygotowania do otwarcia w Kaliszu kierunku lekarskiego. Dziś to wszystko jest już faktem. Naukowcy Akademii Kaliskiej prowadzą badania w międzynarodowych zespołach, publikują w renomowanych, światowych czasopismach. Nasz dorobek predestynuje nas do uzyskania bardzo dobrych wyników parametryzacji, która określa pozycję naukową uczelni. Po prostu uwierzyliśmy we własne możliwości i rzeczy z pozoru niemożliwe stają się realne. Ufam, że tak będzie również z ideą Uniwersytetu Kaliskiego.