Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza. Uhonorowano osoby zasłużone dla miasta ZDJĘCIA

Sesję otworzył Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który powitał przybyłych gości m.in. byłych prezydentów Kalisza, parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji społecznych i instytucji. Wśród przybyłych byli także goście z partnerskiego miasta Hamm.

W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie ludzi, którzy ratowali życie i zdrowie ludzi podczas pandemii. Zaznaczył też, że trzeba doceniać obywateli naszego miasta o szczególnych zasługach; takich, których postawa może być wzorem dla kolejnych pokoleń. Podkreślił również, że chciałby, aby wzorem był Kalisz.

- Byśmy nie musieli porównywać się do innych, a to inni porównywali się do nas. Urzeczywistnijmy marzenia, wyzbądźmy się poczucia zaściankowości, bądźmy dumni, że jesteśmy kaliszanami - podkreślił Tadeusz Skarżyński.