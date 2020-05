Usiłowanie zabójstwa w Kaliszu. Sprawca usłyszał zarzut i trafił do aresztu. ZDJĘCIA

We wtorek, 19 maja strażacy zostali wezwani do pożaru śmieci na terenie dawnej fabryki Wistil przy ulicy Majkowskiej. Płomienie zauważył przechodzień od strony Wału Bernardyńskiego. Kiedy strażacy przystąpili do gaszenia ognia, natrafili na lezącego mężczyznę. Był nieprzytomny, więc ratownicy przystąpili do udzielenia mu pierwszej pomocy. Okazało się, że mężczyzna ma rany kłute klatki piersiowej.

53-letni mężczyzna trafił do szpitala, a sprawą zajęła się policja.

- W ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest w śpiączce farmakologicznej - mówi Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 35-letniego Patryka K. W piątek, 22 maja został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu.

- W oparciu o poczynione w sprawie ustalenia i zgromadzony materiał dowodowy, w tym zabezpieczone ślady w postaci osmaleń na ubraniu podejrzanego, noża, jaki został ujawniony na miejscu zdarzenia, a także kluczy do lokalu zajmowanego przez pokrzywdzonego prokurator przedstawił 35-latkowi zarzut, że 19 maja działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu trzy ciosy przy użyciu noża metalowego o łącznej długości 20,5 centymetra, zakończonego ostrzem o długości 9,5 centymetra. Ciosy zostały zadane w klatkę piersiową, co spowodowało obrażenia opisane przez biegłego, jako skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu - mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.