Utytułowana środkowa wzmocni zespół siatkarek MKS Kalisz

Zuzanna Efimienko-Młotkowska imponuje również warunkami fizycznymi. Ma 196 centymetrów wzrostu i od wielu lat jest postrachem atakujących jako jedna z najskuteczniej blokujących zawodniczek w Polsce. W całej swojej karierze w TAURON Lidze zaliczyła już 865 punktowych bloków, a swój dorobek z pewnością powiększy w Kaliszu.

W sezonach 2012/13 i 2016/17 Zuzanna Efimienko-Młotkowska[ grała we włoskiej Serie A reprezentując zespoły Spes Volley Connegliano i Metalleghe Sanitars Montichiari. Do TAURON Ligi wróciła w 2017 w barwach ŁKS-u, co okazało się świetnym posunięciem, bo dwa sezony później świętowała z łódzkim klubem tytuł mistrzyń Polski. W ubiegłym sezonie reprezentowała E.Leclerc Moya Radomkę Radom.

Tym transferem MKS Kalisz zamknął skład na sezon 2022/23. Jeśli chodzi o środkowe, kaliski zespół na tej pozycji obok Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej reprezentować będą Karolina Fedorek i Aleksandra Cygan.