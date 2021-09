Uwaga! Fałszywe SMS-y o kwarantannie! Nie klikajcie w link! Ewelina Samulak-Andrzejczak

- Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu. – tak zaczyna się SMS, który w ostatnich dniach trafia do wielu osób. Przed fałszywymi SMS-ami ostrzega Sanepid. To nic innego jak próba wyłudzenia danych osobowych!