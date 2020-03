W dobie koronawirusa głowę powinno myć się codziennie - radzą eksperci

- Obmywanie włosów to nie tylko dbanie o higienę, ale również zabieg pielęgnacyjny, dlatego tak istotne jest aby wykonywać go prawidłowo. Dwukrotne nakładanie szamponu jest kluczowe, jeśli chcemy dobrze oczyścić głowę. Tylko wtedy jesteśmy w stanie usunąć z włosów wszystkie zanieczyszczenia. Rozpoznać, że włosy są już czyste możemy, kiedy zacznie pojawiać się na głowie puszysta piana podczas masowania. Bardzo ważne jest również pamiętanie o dokładnym spłukiwaniu pomiędzy myciami. Wybierajmy delikatne szampony, które są dostosowane do częstego mycia włosów lub odpowiednie dla ich rodzaju i towarzyszących im kłopotów - przetłuszczania się czy bardziej poważnych problemów jak łuszczyca - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Szamponu nie powinno nakładać się bezpośrednio na głowę, lepiej wcześniej rozetrzeć go w mokrych dłoniach. Należy również pamiętać, aby właściwie wmasować go w skórę głowy, a nie jedynie w same włosy. Trzeba jednak robić to bardzo delikatnie, aby nie zniszczyć włosów. Mycie powinno odbyć się poprzez delikatne masowanie opuszkami palców. Niedopuszczalne jest silne drapanie skóry głowy.

W jakiej temperaturze myć włosy? Można znaleźć informacje, że zimna woda przyspiesza porost włosów i ich nie przetłuszcza. Prawidłowe mycie głowy powinno jednak odbywać się w letniej wodzie. Pamiętajmy również o rozczesaniu włosów przed ich umyciem, takie włosy nie plączą się podczas kąpieli i dużo łatwiej oczyszczają. Nie jest potem wskazane silne rozczesywanie i szarpanie ich szczotką kiedy zrobią się kołtuny.