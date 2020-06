W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu otwarto wystawę "Petit" ZDJĘCIA

Do udziału w wystawie Petit zaproszenie przyjęli artyści związani z poznańskim środowiskiem artystycznym, reprezentujący rozmaite media, formy wypowiedzi i języki artykulacji artystycznej: Natalia Brandt, Natalia Czarcińska, Diana Fiedler, Mikołaj Garstecki, Anna Goebel, Jerzy Hejnowicz, Valeriia Ianichek, Paweł Kaszczyński, Jarosław Kozłowski, Ewa Kulesza, Hanna Łuczak, Andrzej Pepłoński, Mikołaj Poliński, Paweł Polus, Alicja Rybkowska, Jarosław Szelest, Dorota Tarnowska-Urbanik.

Przymiotnik petit w języku francuskim znaczy mały. W typografii to mała – ośmiopunktowa – wielkość czcionki drukarskiej, którą składa się treści "mniejszej" wagi, na marginesie tego, co "ważne". Pozornie błahe przypisy i didaskalia ukrywają, maczkiem zapisane, niczym w dokumentach bankowych, treści ryzykowne.

- Wystawa "Petit" to wystawa małych prac, albo prac, które z tą skalą prowadzą grę. Ekspozycja jest przeznaczona do bardzo uważnego oglądania i czytania. Prace zachęcają do zbliżenia się do nich i wnikliwej analizy - tłumaczy Natalia Czarcińska, która wraz z Andrzejem Pepłońskim pełni rolę kuratorki wystawy. - To wystawa międzypokoleniowa. Mamy wielką przyjemność pokazywać prace pana profesora Jarosława Kozłowskiego, prof. Andrzeja Pepłońskiego, czy prof. Anny Goebel. Ale mamy też młodsze pokolenie.

Wystawę będzie można oglądać do 30 lipca.