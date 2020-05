W Kaliszu już nie ma zagrożenia suszą? Brak ostrzeżeń IMGW ZDJĘCIA

Susza hydrologiczna dotyczy zlewni rzek w południowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce, m.in.: Baryczy, Orlej czy fragmentów zlewni Warty czy Odry.

Warta środkowa, Bawół, Prosna na całej długości czy Ołobok nie znajdują się na zagrożonym obszarze.

Posterunek wskazaniowy w Piwonicach pokazał dziś rano 84 cm. Prosna znajdowała się tam w strefie stanów średnich.

Deficyt wody w rzekach może źle wpływać na żyjącą w nich faunę i florę. Spadek poziomu wód oznacza szybsze jej nagrzewanie, to z kolei prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie, a to może oznaczać masowe wymieranie ryb.