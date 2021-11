W Kaliszu odbędzie się pierwsza historii wielka Wigilia dla samotnych i potrzebujących

Organizacji pierwszej w historii wielkiej, wspólnej Wigilii dla wszystkich chętnych podjęła się kaliska fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Wszyscy wiemy, że ten dzień jest wyjątkowy dla wszystkich Polaków, ale również wiemy, że dla wielu osób jest to dzień pewnego smutku, niezadowolenia, dlatego robimy to wspólnie, dlatego robimy to z Wami i chcemy być w tym miejscu i stworzyć coś czego jeszcze w naszym mieście nie było – mówi Roman Żarnecki, prezes fundacji CHOPS w Kaliszu