W Kaliszu powstało studio EMS. Możesz ćwiczyć jak piłkarze Bayernu Monachium. ZDJĘCIA

Electrical Muscle Stimulation jest treningiem, który wykorzystuje technologię elektrostymulacji mięśni. Kamizelka wypełniona elektrodami angażuje wszystkie partie mięśniowe jednocześnie, w tym także mięśnie głębokie, które trudno wzmocnić podczas konwencjonalnego treningu. Kamizelka współpracuje z dedykowanym komputerem obsługiwanym przez doświadczonego trenera.

Metoda EMS, czyli elektrostymulacja mięśni, polega na wywoływaniu intensywnych skurczów tkanek za pomocą impulsów elektrycznych. Zstępuje działanie maszyn, ciężarów, czy wyczerpującego cardio. Przy udziale urządzenia miha bodytec, ćwiczący wykonuje 20-minutowy trening, który można porównać do 3-godzinnego wysiłku w siłowni.

- Jako sportowiec i trener personalny widzę, jak często ludzie nie mają czasu i szukają wymówek, żeby nie iść na siłownię lub pobiegać po parku. Stąd pomysł, aby dać dodatkową furtkę do wyboru - mówi Paweł Zych z kaliskiego Studia Treningu EMS Fitimpuls. - Podczas treningu EMS można spalić bardzo dużo tkanki tłuszczowej, nabrać tkanki mięśniowej oraz pozbyć się bólów pleców. Sprzęt jest polecany przez lekarzy i fizjoterapeutów. Jest on przeznaczony nie tylko dla osób, które mają mniej do czynienia z aktywnością fizyczną, ale także dla sportowców. Z takich urządzeń korzystają między innymi piłkarze Bayernu Monachium z Robertem Lewandowskim na czele.