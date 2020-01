W Kaliszu powstanie nowe osiedle? 70 hektarów dla domów, bloków i handlu ZDJĘCIA

Zmiany w MPZP nie oznaczają, że za rok czy dwa w tym miejscu stać będzie nowe osiedle. Ratusz daje w tej sposób jedynie zielone światło do zmian w otoczeniu ulicy Poligonowej, ale tempo rozwoju tego miejsca zależy od obecnych właścicieli działek oraz potencjalnych inwestorów.

Co ważne, plan zagospodarowania wyklucza powstanie na tym obszarze galerii handlowej o powierzchni powyżej 2000 m2.

- Daje to możliwość realizacji inwestycji, które w tym planie zostały przewidziane: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o tzw. niskiej intensywności, czyli wysokości do 12 metrów, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, wyznaczone zostały także tereny sportowo-rekreacyjne i pod usługi oświaty. Oprócz tego zaprojektowane zostały drogi publiczne, przewidziana jest także komunikacja publiczna - tłumaczy Agnieszka Wypych - zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury w kaliskim ratuszu.

- Przyjęcie i wejście w życie planu zagospodarowania nie oznacza, że dana inwestycja wydarzy się w najbliższym czasie. To jest narzędzie, które daje taką możliwość. Na bazie tego planu można tworzyć projekty budowlane i występować do wydziału z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Właściciele poszczególnych gruntów, które w planie przewidziane są pod cele publiczne, czyli m.in. drogi, powinni wystąpić do urzędu miasta o wykup tych gruntów - dodaje Agnieszka Wypych.

Więcej w piątek w "Ziemi Kaliskiej".