W Kaliszu ruszają zajęcia fitness dla mam. Mogą zabrać ze sobą dzieci. ZDJĘCIA

Pierwsza próba utworzenia takiej grupy miała miejsce 2 lata temu. Jednak teraz zainteresowanie jest znacznie większe.

- To oddolna potrzeba. Z uwagi na to, że zajmuję się mamami jeszcze w ciąży to one pytają już wtedy czy mogą wrócić na zajęcia jak urodzą dziecko razem z nim – mówi Maria Zarychta, instruktorka w Fit-Land w Kaliszu.