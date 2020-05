W Kaliszu stanie punkt badań drive-thru na obecność koronawirusa

Od 11 do 15 maja w godzinach od 10 do 18 mieszkańcy, którzy uznają to za zasadne, będą mogli poddać się badaniu na obecność zakażenia koronawirusem. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Punkt poboru prób na obecność koronawirusa stanie przy ulicy Łódzkiej 19-29, na parkingu przed Stadionem Miejskim. Badanie odbywać się będzie bez konieczności opuszczania samochodu przez osobę poddającą się mu. Każdy z przebadanych mieszkańców otrzyma dostęp do wyników online, a w przypadku gdyby test dał wynik pozytywny, informację taką otrzyma także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Rejestracja odbędzie się w sobotę i w niedzielę od godz. 10.00 do 16.00 pod numerem +48 61 6568075. Punkt pobrań jest organizowany przez 124. Batalion Lekkiej Piechoty ze Śremu, wchodzący w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej we współpracy z wojewodą wielkopolskim i służbami sanitarnymi. Miasto zabezpiecza miejsce, zaplecze techniczne, wygrodzenie i oznakowanie strefy, sanitariaty, kontenery na odpady. - Żołnierzom i pracownikom Sanepidu zapewnimy posiłki, a funkcjonariuszom spoza Kalisza również zakwaterowanie - informuje prezydent Krystian Kinastowski. Każdy pojazd, którym przyjedzie osoba badana, przed opuszczeniem punktu zostanie odkażony.

