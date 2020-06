W Kaliszu trwa budowa nowych mieszkań. ZDJĘCIA

Prywatni deweloperzy również intensywnie budują. Przy ulicy Owsianej na osiedlu Tyniec powstaje kompleks sześciu ośmiokondygnacyjnych budynków Wzgórza Kalisza, które buduje MTM Consulting Developer. Znajdzie się tam 411 mieszkań. Do tej pory inwestor zakończył budowę dwóch bloków, a trzeci ma zostać skończony jeszcze w tym roku. Cała inwestycja ma być gotowa wiosną 2022 roku.

Nowych lokatorów niedługo będzie mieć także Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec. Przy ul. Aliny Szapocznikow powstają trzy budynki wielorodzinne. Łącznie znajdzie się w nich 160 mieszkań. Termin oddania inwestycji do czwarty kwartał 2021 roku. W planach spółdzielni jest budowa w tej okolicy kolejnego bloku.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego posiada obecnie 1204 mieszkania, zlokalizowane w dwudziestu trzech blokach. Mieszka w nich 2761 lokatorów. Aktualnie tworzona jest dokumentacja potrzebna do otrzymania pozwoleń na budowę ośmiu budynków. Ma w nich powstać łącznie ponad 100 mieszkań.

W dwóch lokalizacjach buduje obecnie Firma Budowlana Antczak. Do końca 2021 roku ma zakończyć się realizacja osiedla Nowy Korczak. To osiem budynków, w których znajdzie się łącznie 330 mieszkań. Do tej pory oddano już cztery bloki. Dwa kolejne obiekty, łącznie z 45 mieszkaniami, mają powstać przy ul. Łódzkiej 7. Zakończenie prac planowane jest w czwartym kwartale 2021 roku.