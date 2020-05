W poniedziałek rusza e-rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz

W poniedziałek 1 czerwca o godz. 12.00 uruchomiona zostanie rekrutacja elektroniczna. Wprowadzony system ma dostosować ofertę do wymagań klienta i zapewnić bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyć drogą korespondencyjną bądź umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przed budynkiem wybranej placówki.

Link do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami:

LINK

Plan rekrutacji:

od 1 czerwca od godz. 12.00 do 15 czerwca do godz.12.00 – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców/opiekunów;

od 16 do 22 czerwca – weryfikacja wniosków przez dyrektorów żłobków, w tym terminie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września;

do 24 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji. Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników online, rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.