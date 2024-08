W powiecie pleszewskim znów pada! Strażacy walczą z wodą pod Pleszewem i w Kościelnej Wsi

- Zostaliśmy zadysponowani do zalanej posesji na ulicy Stanisława Mikołajczaka w Kowalewie. Na Długiej w Zielonej Łące woda zalewa budynki gospodarcze. Pracujemy od samego rana. Z uwagi na opady cały czasy wpływają do nas kolejne zgłoszenia. Prognozy pogody nie są niestety zbyt optymistyczne, więc jesteśmy gotowi do działania - mówi Paweł Mimier, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.