W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa wciąż brakuje kilku grup krwi. Mieszkańcy pomagają też w inny sposób ZDJĘCIA

W magazynach RCKiK nie brakuje jedynie trzech grup: 0 RH+, A RH+ oraz B RH+. Zapasy pozostałych grup są na poziomie niskim lub bardzo niskim.

Jednocześnie, mieszkańcy i firmy wspierają pracowników RCKiK także w inny sposób - przekazując im własnoręcznie uszyte maseczki, inne środki ochrony oraz słodycze, by personelowi nie zabrakło energii do pełnienia swojej służby.

"Kochani❤️❤️❤️ wszystkim Wam i każdemu z osobna dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć. W naszym regionie sytuacja związana z koronawirusem obliguje nas do tego, aby nie zaprzestawać ❗️dzielenia się każdą kroplą krwi.❗️Prosimy i zapraszamy zgłaszajcie się do nas i oddawajcie osocze i krew. Czekamy na Was, Razem damy radę" - czytamy na facebookowym profilu RCKiK Kalisz.

Do wsparcia namawiamy także w ramach akcji Wspieramy Lokalny Biznes