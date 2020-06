W Szczypiornie otwarto nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu ZDJĘCIA

Filia przy ul. Wrocławskiej 189 A jest jedenastym oddziałem kaliskiej książnicy. Księgozbiór liczy 4,5 tysiąca tytułów.

- Są tutaj książki historyczne poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim, I wojnie światowej oraz międzywojniu. Znajduje się tutaj także literatura zagraniczna czy też klasyka. Wszystko zostało zakupione dzięki dotacji Urzędu Miasta Kalisza - mówił podczas otwarcia Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Prezydent Kalisza podkreślił, że dzięki nowej filii mieszkańcy Szczypiorna zyskają nową placówkę kultury, jakiej do tej pory nie mieli. - Mam nadzieję, że to miejsce będzie żyło. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do jego otwarcia - dodał Krystian Kinastowski.

Kierownikiem filii jest Maria Kubacka-Gorwecka, którą wspierała będzie Izabela Fietkiewicz-Paszek. - W budynku mieściła się łaźnia, wybudowana dla żołnierzy rosyjskich. Budynek dwukrotnie był również pijalnią piwa - stąd też w naszych gablotach można oglądać przepiękne stare kufle. Będziemy zbierać również eksponaty związane z legionistami i I wojną światową - mówi kierownik Filii nr 6.