W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim zmarł 14-latek. Przed śmiercią miał pozytywny wynik testu na koronawirusa

14 latek trafił do szpitala w czwartek w ciężkim stanie. Lekarze walczyli o jego życie, ale niestety nie udało się go uratować.

- Stan dziecka się pogarszał, pacjent został przekazany do OIOM dziecięcego, gdzie po południu zmarł. Wykonany test PCR w kierunku koronawirusa okazał się pozytywny. Wiemy, że dziecko było wcześniej leczone ambulatoryjnie, objawy infekcyjne, typowa infekcja układu oddechowego. Czy miało z tym związek? To będzie wyjaśniane. Wynik był dodatni, ale nie wiemy, czy to było tylko to? Był bardzo burzliwy i ciężki przebieg, krótkotrwały, więc w tym celu jest również postępowanie, żeby wyjaśnić, czy było to tylko to, czy nałożenie jeszcze innych schorzeń - wyjaśnia Radiu Poznań Adam Stangret, z-ca kierownika ostrowskiego SOR-u.