W Wielkopolsce przybywa chorych na raka. NFZ apeluje: Nie zaniedbujmy leczenia!

– Niezależnie od tego, czy nowotwór zdiagnozowano niedawno, czy też chory jest leczony już od jakiegoś czasu, apelujemy do pacjentów, by nie zwlekali z terapią. W przypadku chorób onkologicznych czas liczy się szczególnie. Cenny jest każdy dzień i nie można pozwolić sobie na zaniedbanie lub rezygnację z leczenia – apeluje Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego NFZ. – W rzeczywistości pandemii COVID-19 niezwykle ważne było dla nas zachowanie ciągłości leczenia pacjentów onkologicznych. Dlatego też na żadnym etapie walki z pandemią, na oddziały covidowe nie były przekształcane oddziały onkologiczne. Zwracamy też szczególną uwagę dyrektorów szpitali i ordynatorów oddziałów, by miejsca te były całkowicie bezpieczne dla pacjentów pod kątem epidemiologicznym. Prosimy personel, aby to on mówił pacjentom o potrzebie poddania się operacji czy zastosowania innego leczenia.