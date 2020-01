W Wieży Ciśnień można oglądać wystawę ceramiki "W kręgu ognia" ZDJĘCIA

- "W kręgu ognia"... to motto i filozofia życia. To nieskończona pasja tworzenia, inspiracja do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. To żywioł i energia. To miłość, gorące serce, magia, jedność międzypokoleniowa. To mistyczny krąg jednoczący w twórczym dialogu różne światy i idee - pisze o wystawie Włodzimierz Ćwir.

WŁODZIMIERZ ĆWIR

Urodzony 27.06.1956 roku w Głuchołazach. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki pod kierunkiem prof. Ireny Lipskiej – Zworskiej i prof. Rufina Kominka. Dyplom uzyskał w 1987 roku. Interesuje się muzyką, techniką, architektura, turystyką, sportem i sztuką w pełnym tego słowa znaczeniu. W swojej twórczości zajmuje się problemami wzajemnej relacji pomiędzy formą, przestrzenią, przemijającym czasem a człowiekiem. Poszukując odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania wykorzystuje relacje między przeszłością a przyszłością. Analizując zdobyte doświadczenia, poszukuje nowych rozwiązań i artystycznych wypowiedzi. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Realizuje prace od tematyki sakralnej po sztukę nowoczesną. Bogaty zbiór realizacji w dziedzinie architektury wnętrz, rzeźby sakralnej, ołtarze, witraże, mozaiki, malarstwo, tablice pamiątkowe, pomniki itp. Zrealizował wiele wystaw w kraju i poza jego granicami. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Obecnie nauczyciel ceramiki i rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Pomysłodawca i organizator cyklu Międzynarodowych Plenerów Ceramicznych w Zdunach oraz na Zawodziu w Kaliszu. Współtwórca Centrum Innowacyjno Artystycznego Fundacji INSOLITA w Michałowicach na Dolnym Śląsku. Stała współpraca z Centrum Montule Asocjacji Terre d’Artistes we francuskim mieście Dreux, w zakresie krzewienia twórczości, edukacji artystycznej i kultury na wszystkich płaszczyznach.