W zabytkowym dworcu kolejowym w Nowych Skalmierzycach powstanie poczekalnia ZDJĘCIA

- Co roku etapami realizujemy remont naszego pięknego dworca kolejowego. Gminę niestety nie stać na przeprowadzenie w jednym roku całej modernizacji. Według kosztorysu remont wstępny to ponad 33 mln zł, a zatem przez co najmniej trzy lata gmina nie mogłaby realizować innych inwestycji - tłumaczy Jerzy Łukasz Walczak.

W 2018 roku gmina pozyskała ministerialne pieniądze na remont dachu, a w 2019 roku odnowiono zewnętrzną części frontowej ściany dworca. W tym roku przyszedł czas na stworzenie w zabytkowym budynku poczekalni dla podróżnych. Na powierzchni blisko 100 m2 zaprojektowano poczekalnię, pomieszczenia porządkowo-techniczne oraz sanitarne. Kompleksowy remont zostanie wykonany zgodnie z wymogami konserwatorskimi – ściany zostaną wykonane z cegły, drzwi wewnętrzne – z drewna, posadzki wyłożone gresowymi płytkami, a sufity podwieszone. Poczekalnia ogrzewana będzie elektrycznie przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego.